林漿紙大廠華紙(1905)因應國際漿價強彈、市場需求暢旺，公司調漲產品報價以反應成本上漲，今年營運動能顯著好轉、首季獲利登近2年半高點。為反應成本上漲壓力，公司第二季預期將再度調漲產品報價，營運表現可望持續回升。

在營運轉佳及漲價題材激勵下，華紙股價自2月起緩步墊高，4月起上攻力道明顯轉強，今（21）日續開高走高、領漲造紙族群，11點後攻上漲停價26.3元，創2008年5月中以來近13年高價。累計自金牛年開紅盤以來，股價2個月來已飆漲近1.57倍。

國際漿價在歷經史上最長的1年半低檔盤整後，自去年底起大幅強彈，且漲勢迄今未見趨緩態勢。截至4月初，國際短纖漿價每噸達約765美元、長纖漿價達約970美元，相較去年底的480美元、600美元跳升達6成，已與2017年時高檔相當。

業界人士分析，市場需求顯著回溫，使2019年9月澳洲森林大火對全球木漿價量供需影響逐步顯現。而海運缺櫃造成的運量供給吃緊，使貨櫃船運費半年來已大漲逾4倍，原物料供給短缺造成的漲價態勢短期仍未見紓緩。

而原物料價格飆漲、市場需求暢旺，亦使國內紙箱及紙張價格持續上漲，今年以來分別上漲15～20％及約35％。為因應成本上漲壓力，華紙首季已調漲產品報價7～10％，預期第二季可能再調漲15～20％。

華紙因近期股價強漲，公司依規定揭露自結財報，2021年3月自結合併營收20.71億元，月增達27.07％、年增達16.68％，創近2年5個月高點。稅前淨利1.18億元、年增近1.15倍，稅後淨利1.04億元、年增達96.23％，每股盈餘（EPS）0.08元。

累計華紙首季自結合併營收54.77億元，季增8.22％、年增20.08％，回升至近9季高點。稅前淨利1.17億元，較去年第四季及同期轉盈、亦登近9季高點。稅後淨利1.01億元，季增達6.21倍、較去年同期虧損1.45億元大幅轉盈，每股盈餘0.09元，雙創近2年半高點。

展望後市，由於疫情期間庫存水位低，且目前疫後需求復甦尚未完全顯現，華紙發言人陳瑞和預期，庫存回補需求將使今年漿價在高檔盤旋。有助於華紙營運好轉，預期漲價效益將在第二季明顯浮現。

不過，為降低漿價對營運的影響程度，華紙加速轉型策略，除著眼全球限塑政策發展，持續發展相關非塑產品外，亦加快調整產品組合步伐，3月起新設「纖維材料事業部」與「特殊材料事業部」，以雙軸發展策略正式轉型為特殊材料公司。

華紙表示，透過聚焦纖維材料，特別是非塑產品如食品用包材、工業用包材的研發生產及行銷拓展，可強化公司服務優勢、提升市場競爭力，除符合國際社會的發展趨勢外，也可降低原物料再有大幅波動的經營風險。

(時報資訊)