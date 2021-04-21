2013年「洪仲丘案」之後，行政院下設軍冤委員會，不過在運作一年後即停擺。台灣陪審團協會及蔡學良案家屬今天召開記者會呼籲，軍冤委員會有存在的必要，應重新設立並下屬行政院。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，國軍戰力要強，管理一定要合理化，我們不能鼓勵年輕人去當兵，結果是直直進去冰冷躺著回家。我們擬了草案希望軍冤委員會是行政院下的常設單位，也要納入家屬代表並賦予家屬一定程度的補充調查權力。

鄭文龍說，過去很多軍冤家屬對死亡原因不能理解，希望透過專業鑑定查清楚，軍隊是一個比較封閉的單位，而軍冤委員會透過外部參與，能給軍隊好的意見調整，讓部隊管理正常化、合理化，讓部隊有正常戰力。

蔡學良的母親尤瑞敏說，家屬把孩子交給國家，並不是要被國家整死，還不給家屬死亡真相。為查明兒子死亡真相，多年來自力救濟，幸好蔡英文總統聽見家屬的聲音，讓本案獲得重新鑑定的機會，繼而能重新展開調查。

台灣陪審團協會提出的軍中人權保障及軍冤救濟條例草案，共有19條條文，規定軍事冤案申訴委員會隸屬於行政院，為二級獨立機關等。

(中時 )