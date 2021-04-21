中國籃球協會主席姚明從籃壇退役後，仍然活躍於螢光幕前，他的家人也同樣受到關注，由於姚明的身高高達226公分，還被封為「移動長城」，由於妻子葉莉也是身材高挑的籃球員，10歲女兒姚沁蕾（Amy）遺傳父母好基因，竟已經快速抽高成和成年男子一樣的身高。

日前有民眾在咖啡廳目擊姚明和女兒出沒，儘管他們打扮低調還戴著口罩，顯眼的身高還是讓人一眼就認出來，目擊網友表示，姚明對女兒十分溫柔，點餐時還特別彎下腰聽女兒說話，可以從曝光的照片中看到，姚沁蕾的身高已經比女店員還高，甚至和其他男性客人差不多。

姚沁蕾已經和一個成年人一樣高。(圖/翻攝自微博)

姚明帶女兒出遊，身高超顯眼。(圖/翻攝自微博)

姚沁蕾的優良身高基因不只來自爸爸，還有媽媽葉莉，葉莉也是著名籃球員，還曾打入國家隊，儘管是女生，身高也有190公分，看起來姚沁蕾將來還有很大的成長空間。

過去姚明也曾被拍到帶女兒到北京頤和園出遊，當時2人也因為顯眼身高被認出，姚沁蕾的身高更掀起討論，不僅如此，由於她的運動細胞也遺傳到父母，籃球也打得不錯，外界都在期待姚沁蕾將來能夠跟隨爸媽的腳步，加入運動界成為籃球或排球員。

(中時新聞網)