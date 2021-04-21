美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察蕭文壓頸後喪命，蕭文被判3項重罪有罪，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）20日針對此事出現驚人失言，當眾感謝佛洛伊德「犧牲」。相關言論於2：15處開始。

美國非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文壓頸後喪命，陪審團宣判蕭文3項重罪有罪，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（20）日針對此事發言時，竟出現驚人失言，當眾感謝佛洛伊德「犧牲」，被網友罵翻，國會女王位子可能不保。

美國明尼蘇達州陪審團昨日宣判前警官蕭文（Derek Chauvin）三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，蕭文恐面臨數十年坐監刑期。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，陪審團宣布判決結果後，美國眾議院議長裴洛西在國會就此案發表看法，她表示判決結果是邁向正義的正確一步，接著向已過世的佛洛伊德表達感謝時卻大失言，「謝謝你，佛洛伊德，為正義犧牲自己的生命，在那裡呼叫你的母親『我無法呼吸』時，真的令人心碎。」

裴洛西的感謝奉獻說立刻引來大批網友批評，許多網友對裴洛西的發言大吃一驚，紛紛留言，「裴洛西剛剛是說感謝佛洛伊德為正義犧牲生命嗎」，「他沒有犧牲自己的生命，他的生命是被暴力奪走的」，「他絕對沒有簽下同意書，讓警察謀殺他」，「更好的說法應該是，我很遺憾，你必須為正義犧牲性命。」

Did Pelosi just say 'George Floyd, thank u 4 sacrificing your life for justice'? He did not SACRIFICE his life. His life was violently taken. https://t.co/KL9iNG31hy — Barbara Ransby (@BarbaraRansby) April 20, 2021

Pretty sure he didn’t sign up to be murdered by a cop. — Chris Lee (@Chris_Lee_Cal) April 20, 2021

裴洛西的驚人失言恐讓她的國會女王寶座不保，民主黨籍喬治亞州議員麥克勞林（Josh McLaurin）發布推文表示，「裴洛西的發言完全不妥，但更重要的是，這次失言事件也說明了一位非裔眾議院議長將如何讓這個國家受益。」民主黨非裔眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）被視為未來議長的可能人選。

Speaker Pelosi’s comment about George Floyd was totally inappropriate. At a minimum, she should apologize.



But more than that, I think the gaffe clarifies how much this country would benefit from a Black Speaker of the House. — Josh McLaurin (@JoshforGeorgia) April 20, 2021

美國有線電視新聞網（CNN）報導，失言事件過後，裴洛西發布推文澄清說法，指出佛洛伊德不應該死，「他家人為他伸張正義的呼聲已經被全世界聽見了，他沒有白白犧牲，我們必須確保其他家庭不會再面臨同樣的種族歧視。」

George Floyd should be alive today. His family’s calls for justice for his murder were heard around the world. He did not die in vain. We must make sure other families don't suffer the same racism, violence & pain, and we must enact the George Floyd #JusticeInPolicing Act. https://t.co/tWln9NRg1g — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 20, 2021

(中時新聞網)