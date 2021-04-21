美國非裔男子佛洛伊德遭白人前警官蕭文壓頸後喪命，陪審團宣判蕭文3項重罪有罪，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（20）日針對此事發言時，竟出現驚人失言，當眾感謝佛洛伊德「犧牲」，被網友罵翻，國會女王位子可能不保。
美國明尼蘇達州陪審團昨日宣判前警官蕭文（Derek Chauvin）三級、二級謀殺罪和二級過失殺人罪等三項指控全部有罪，蕭文恐面臨數十年坐監刑期。
綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，陪審團宣布判決結果後，美國眾議院議長裴洛西在國會就此案發表看法，她表示判決結果是邁向正義的正確一步，接著向已過世的佛洛伊德表達感謝時卻大失言，「謝謝你，佛洛伊德，為正義犧牲自己的生命，在那裡呼叫你的母親『我無法呼吸』時，真的令人心碎。」
裴洛西的感謝奉獻說立刻引來大批網友批評，許多網友對裴洛西的發言大吃一驚，紛紛留言，「裴洛西剛剛是說感謝佛洛伊德為正義犧牲生命嗎」，「他沒有犧牲自己的生命，他的生命是被暴力奪走的」，「他絕對沒有簽下同意書，讓警察謀殺他」，「更好的說法應該是，我很遺憾，你必須為正義犧牲性命。」
裴洛西的驚人失言恐讓她的國會女王寶座不保，民主黨籍喬治亞州議員麥克勞林（Josh McLaurin）發布推文表示，「裴洛西的發言完全不妥，但更重要的是，這次失言事件也說明了一位非裔眾議院議長將如何讓這個國家受益。」民主黨非裔眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）被視為未來議長的可能人選。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，失言事件過後，裴洛西發布推文澄清說法，指出佛洛伊德不應該死，「他家人為他伸張正義的呼聲已經被全世界聽見了，他沒有白白犧牲，我們必須確保其他家庭不會再面臨同樣的種族歧視。」
文章來源：Pelosi tweets new response to Chauvin verdict after thanking George Floyd 'for sacrificing your life for justice'
(中時新聞網)
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