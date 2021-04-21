巨大（9921）集團在外資連續多日買超加持下，早盤股價續攀高峰、最高衝上376.5元的歷史新高，大漲了12元、漲幅逾3%，目前成交量破1400張。

巨大第一季合併營收206.05億元，年增54.68％，首季自有品牌銷售及代工業務同步成長。

法人表示，巨大去年外銷歐美的自有品牌電動自行車年增34％，帶動單價攀升與產品組合優化，抵銷匯率影響，挹注去年營收與獲利創高；由於全球各主要通路庫存偏低，預期巨大今年自行車總銷售量年增一成，獲利有望續創新高。

(工商 )