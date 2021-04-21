巨大早盤股價續創新高 12:442021/04/21 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巨大（9921）集團在外資連續多日買超加持下，早盤股價續攀高峰、最高衝上376.5元的歷史新高，大漲了12元、漲幅逾3%，目前成交量破1400張。 巨大第一季合併營收206.05億元，年增54.68％，首季自有品牌銷售及代工業務同步成長。 法人表示，巨大去年外銷歐美的自有品牌電動自行車年增34％，帶動單價攀升與產品組合優化，抵銷匯率影響，挹注去年營收與獲利創高；由於全球各主要通路庫存偏低，預期巨大今年自行車總銷售量年增一成，獲利有望續創新高。 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 泰國好設計 永續金點開展 (工商 ) #巨大 #早盤 #股價 #營收 #自有品牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 04:102021/04/21 財經要聞 網飛訂戶成長現疲態 盤後股價暴跌 10:102021/04/21 財經 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 04:102021/04/21 專題周報 台積電走疲 台股早盤回檔修正 09:202021/04/21 財經 《金融》虛擬資產風險高 8家平台業者7月列管 07:452021/04/21 財經 變身海龍王 陽明愈關漲愈多 04:102021/04/21 財經要聞 台幣續升 創近24年新高 04:102021/04/21 財經焦點 《國際油價》原油亞洲電子盤續跌 11:262021/04/21 財經 《基金》成長股估值過高 價值股遍地開花可期 10:522021/04/21 財經 《基金》台股基金火熱 規模創近11年高 11:092021/04/21 財經 港股開低 早盤一度重挫逾600點 11:132021/04/21 財經 財經熱門新聞 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 女大生年初All in長榮 戶頭慘剩9千 3個月後神逆轉 - 財經 驚傳遭駭客勒索14億元 廣達回應了 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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