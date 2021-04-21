在當今的社會，收看影音的方式多元，尤其網路便利快速，網路經濟當道，因而出現「網紅」這樣的職業，而要成為網紅或是YouTuber等影音博主，入門簡單，但要贏過對手們脫穎而出反倒困難，有不少網紅會為拚點擊率鋌而走險，經常看到有人博命演出，擁有百萬粉絲支持的網紅保羅(Paul Cuffaro)就是其一，近日他上傳新影片，竟嘗試口叼食物餵巨魚，不料魚吃餌的瞬間，他也墜入池底，畫面驚險，網友不禁諷刺他是在「玩死自己」。

保羅是一名影音創作者，他在YouTube、TikTok都有個人頻道，也開設臉書、IG等社群，是個有170萬粉絲訂閱數的人氣網紅，他製作的影片有個特色，多數跟動物有關，尤其是人與動物的大膽接觸，他都親自下場，經常有充滿危機的畫面，但也因此刺激觀看數。

這次的新影片，是保羅到朋友開設的水族館玩，發現那裡有不可思議的巨大魚類，他突發奇想拍餵魚畫面，影片中可以發現他不但是親自餵，還增加難度，拿口罩蒙住眼睛，嘴巴叼著魚餌靠近水面，等著大魚上鉤。

不料保羅靠近水面後，正要鬆開嘴巴放下魚餌時，池中巨魚一陣翻滾而上，突然的動作與激起的水花，讓鏡頭一瞬間失焦，接著聽到保羅的落水聲，下一秒他已經背朝下沉入水底，在場的朋友們驚慌失措，忙拍打巨大魚缸，但保羅卻沒有反應，直到他們將要衝去求援的那一刻，保羅自己游上水面，大笑表示只是開玩笑。

而網路上瘋傳的是剪輯過的版本，畫面只到保羅沉入水底為止，之後他才公開了完整影片，但此前此片在TikTok已經累績了2500萬瀏覽人次，真相曝光後，網友不禁痛罵「這行為超白癡、」「真的很找死」，據悉，保羅接觸的大魚，是一種名為「巨骨舌魚」的大型淡水魚，魚身最長可到6公尺、270公斤重，其實與其接觸有不小的危險，保羅事後也在YT頻道坦言自己這樣是不良示範，坦言：「第一次離死亡那麼近」。

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保羅矇眼餵魚影片。

(中時新聞網)