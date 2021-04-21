新北捷運公司指出，疫情逐漸穩定，使假日出遊人潮逐漸成長，捷運公司近日將淡海輕軌在V01紅樹林站及V26漁人碼頭站設有公用廁所轉型為性別友善廁所，另增設親子馬桶及小朋友的適齡用具。(捷運公司提供／戴上容新北傳真)

鐵路安全近日成為全台焦點，新北捷運公司表示，沿線多為「無人車站」的淡海輕軌沿途架設各式侵入偵測系統裝置，遇上各種突發狀況，都能在第一時間發出警示，另外捷運公司也將V01紅樹林站、V26漁人碼頭站公用廁所轉型性別友善、親子廁所，提供更舒適的服務。

新北捷運公司表示，淡海輕軌全線採無人車站設計，進出站都無設置閘門，如果需要旅客服務則可透過緊急對講機和工作人員聯繫。藍海線通車後旅次大幅成長，因沿線風景優美，吸引許多遊客爭先拍照，日前曾發生網美闖入眺望台灣海峽的藍海橋的突發狀況，幸因軌道上設有「紅外線軌道侵入偵測系統」，第一時間立即發出警示，並未造成任何事故。

捷運公司補充，淡海輕軌路線將近半數為高架路段，捷運公司在「滬尾櫻花大道」旁高架站旁設置「邊坡滑動監測系統」，隨時監測邊坡動態，日前發生有感地震，也因沿線設有「地震偵測系統」，發揮即時示警功能及保存紀錄。

除軌道及邊坡的監測系統外，月台也設置婦女安心候車區，並利用影像監視器確保旅客安全，像是近日一名外籍女性遊客出站時昏倒於月台，行控中心透過監控系統即時發現聯繫急救單位，將昏倒民眾及時送醫。

新北捷運公司指出，疫情逐漸穩定，使假日出遊人潮逐漸成長，捷運公司近日將淡海輕軌在V01紅樹林站及V26漁人碼頭站設有公用廁所轉型為性別友善廁所，另增設親子馬桶及小朋友的適齡用具。

(中時 )