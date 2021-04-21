天生有疑心病的人總會不願意相信他人，更對任何人都保持著防備心和懷疑的態度，甚至害怕受到傷害。搜狐網命理專欄點名，生肖鼠、龍、羊以及豬的人疑心病最重，凡事都往壞處想，總喜歡把身邊的人當壞人。

▍1. 生肖鼠

屬鼠人天生疑心病就特別重，他們總是不願意相信他人，不管對方的態度多認真、多誠懇，他們對任何人依舊會保持著一定的防備，會認為黃鼠狼給雞拜年，深信對方不安好心，故意裝出好人的樣子給自己看，其實內心並不是那樣。

▍2. 生肖龍

屬龍人總喜歡把人往壞處想，原因在於他們害怕受傷！他們認為，世界上每個人的性格都不同的，因此很難去看得清楚大家內心真正的想法，正是因為不確定，所以屬龍人不願意去相信旁人，始終對每個人都保持著懷疑的態度，他們覺得一旦給予對方信任就會受到傷害。

▍3. 生肖羊

屬羊人不管在任何情況下都會時刻保持著警惕，因為他們本身是比較膽小怕事的人，不敢輕易去相信任何人，也不想嘗試新鮮事物，凡事都會多留心觀察。這樣的情況下，他們難免會把人都往壞處想，每個人在他們的心目當中都會有幾分壞人的影子。

▍4. 生肖豬

屬豬人的內心比較敏感，他們從來不會對外人訴說自己內心真正的想法，常常別人簡單的幾句話或者是一個不經意的動作，都可能會勾起他們的情緒起伏，也會特別誇大設想他人的做法，他們的疑心病自然而然地讓自己不願意把別人往好處想。

(中時新聞網)