國民黨革實院長羅智強中午在臉書發文指出，針對日本核廢水排放入海之事，日本因韓國抗議，擬邀韓加入監督排放，反觀我駐日代表謝長廷卻一再瞎扯，如今「日本邀韓不邀台，謝『助』日再拗啊！」

日本核廢水排放入海，週邊國家全存疑。韓國提出要求，希望韓方的專家參與原能總署的驗證過程；日本駐韓大使也回應，正與國際原子能總署討論，是否讓南韓專家參與監督排放，擬邀韓國加入監督。

韓國質疑核廢水，對外贏了面子，對內也對人民有交代。反觀我國，駐日代表謝長廷站在日方角度，把冷卻水跟核廢水混為一談，逼得台電也跳出來打臉謝長廷；謝長廷還瞎扯秘雕魚的假新聞。

請問蔡英文，要不要用社維法去查謝長廷水表？請問蘇貞昌，這個胡說八道的「助日代表」要關幾天？如今日本邀韓不邀台，台灣面子裡子，全盤皆輸。

「有一種國恥，叫做士大夫之無恥。」羅智強強調，這一次，他好奇謝助日還能怎麼拗？

(中時 )