日本核廢水將入海！民眾如今不敢吃豬吃魚 高金素梅痛批：這個政府到底有什麼作為？

日本內閣4月13日決議福島核廢水將在2年後稀釋排放入海，引起鄰國強烈抗議，無黨籍立委高金素梅今(20)日表示，萊豬進口流向我們通通不知道，萊豬進口都做得「零零落落」，民眾對於核廢水入海管制監測還會有信心嗎？不只豬肉，現在連魚都不敢吃，「這樣的政府還有甚麼作為？」

立法院教育及文化委員會今(21)日邀請原能會、農委會、外交部、經濟部、海委會、台電就「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋污染與我國政府因應措施」進行專題報告，並備質詢。

高金素梅指出，美國萊豬開放進口至今已逾4個月，結果「豬肉儀表板」上萊劑檢出還是零，民眾完全不知道萊豬流向，豬肉都已經做成這樣，民眾對於核廢水入海這麼大的影響管制還會有信心嗎？

高金素梅說，隨著我國核電廠逐步除役，原能會已經要「沒有力氣了」「對未來看不到希望」，但是原能會必須要扛起應有的監測責任與專業，不只海洋生態，更影響到漁民的生計，民眾原本不敢吃豬，現在連魚都不敢吃，這個政府還有什麼作為？

原能會主委謝曉星表示，原能會的核能研究所與國家海洋研究院、中央氣象局已合作 共同提出「國家海域放射性物質環境輻射監測及安全評估計畫」，整備期1年半的預警機制建立預算為1.28億。，之後還有4年的應變期，行政院也已同意該計畫。

高金素梅認為，原能會目前提出的整備計畫仍然不齊，無法給予人民信心，只是虛應人民有在做事而已。

(中時 )