又有民眾自國外返國居住在防疫旅館居檢期間猝死意外。北市大同區1名字菲律賓返國居家檢疫男子，21日上午陳屍防疫旅館，警方獲報後趕到現場，發現80歲蔡姓男子，倒臥沙發，沒有呼吸心跳。
警方調查，蔡姓男子長期在國外，本月8日從菲律賓返台，投宿大同區某飯店進行居家檢疫，由於蔡男年事已高，疑似胃口不好，平時鮮少與飯店人員互動。
飯店曾通知衛生單位，轉介醫師檢查，但並無發現疾病，研判可能因心情不好所致，今上午8時許，飯店人員正要送餐時，發現陳屍房間內，現已報請檢察官相驗。
(中時新聞網)
又有民眾自國外返國居住在防疫旅館居檢期間猝死意外。北市大同區1名字菲律賓返國居家檢疫男子，21日上午陳屍防疫旅館，警方獲報後趕到現場，發現80歲蔡姓男子，倒臥沙發，沒有呼吸心跳。
警方調查，蔡姓男子長期在國外，本月8日從菲律賓返台，投宿大同區某飯店進行居家檢疫，由於蔡男年事已高，疑似胃口不好，平時鮮少與飯店人員互動。
飯店曾通知衛生單位，轉介醫師檢查，但並無發現疾病，研判可能因心情不好所致，今上午8時許，飯店人員正要送餐時，發現陳屍房間內，現已報請檢察官相驗。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。