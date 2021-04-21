又有民眾自國外返國居住在防疫旅館居檢期間猝死意外。北市大同區1名字菲律賓返國居家檢疫男子，21日上午陳屍防疫旅館，警方獲報後趕到現場，發現80歲蔡姓男子，倒臥沙發，沒有呼吸心跳。

警方調查，蔡姓男子長期在國外，本月8日從菲律賓返台，投宿大同區某飯店進行居家檢疫，由於蔡男年事已高，疑似胃口不好，平時鮮少與飯店人員互動。

飯店曾通知衛生單位，轉介醫師檢查，但並無發現疾病，研判可能因心情不好所致，今上午8時許，飯店人員正要送餐時，發現陳屍房間內，現已報請檢察官相驗。

(中時新聞網)