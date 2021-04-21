台鐵太魯閣號出軌意外造成重大傷亡，以及疫苗、公投等政策爭議事件，民眾對多位政治人物的近期表現為何？據媒體今(21日)公布最新政治人物聲望民調指出，新北市長侯友宜在全台13位政治人物中的聲望排名第一，滿意度達74%，是唯一滿意度高於七成的人，至於第二至第五名分別為衛福部長陳時中、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台北市長柯文哲。

根據《TVBS》公布針對13位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價，結果顯示，侯友宜以滿意度達74%，排名第一，其次為陳時中的66%、盧秀燕的51%、鄭文燦的50%、柯文哲為42%。

另外，總統蔡英文、台南市長黃偉哲滿意度皆是41%，並列第六名，第八名為行政院長蘇貞昌的39%，高雄市長陳其邁為38%，排名第九，副總統賴清德為36%，排名第十，國民黨主席江啟臣為33%，排名第十一，立法院長游錫堃為32%，名列十二，前總統馬英九聲望為31%。

本次調查是TVBS民意調查中心於4月13日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1447位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為442位，拒訪率為30.5%，最後成功訪問有效樣本1005位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

(中時新聞網)