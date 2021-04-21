台積電創辦人張忠謀21日表示，半導體是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的行業，這優勢得來不易，守住也不易，呼籲政府、社會、台積電都要努力守住，而且要找到下一個護國神山很難。再者，張忠謀認為，中國現在還是不是對手，半導體製造落後台積電5年以上，三星則成為台積電的強勁對手。

張忠謀21日出席大師智庫論壇，並以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」進行專題演講。張忠謀表示，尋找台灣下一個護國神山並不容易，假如護國神山的定義包括了對全世界重要且又有高市場占有率的行業，要找到台灣具有潛在優勢又對全世界重要的行業，其次是要有創新產品或商業模式，以及多年經營及努力，要找到能滿足這些條件的下一個護國神山很難。

張忠謀表示，半導體飛彈導航相關的國防、工商業都應用到的電腦、到日常生活的手機等，半導體到處都需要，疫情加速全球數位轉型，更凸顯半導體的重要性。目前在已開發世界約25億人口，幾乎每個人生活或工作上都會用到台積電製造的半導體產品。

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