華爾街日報引述消息人士透露，北京計劃委任外交部副部長秦剛為下任駐美大使。同時，華盛頓預期會任命美國資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）為駐華大使。

報導稱，55歲的秦剛是資深外交官，1988年進入中國外交部，近年其中一個主要職責，是協助安排國家主席習近平外訪。報導稱，秦剛為人謹慎，其任命反映中方有意重啟中美定期且高層次的會面。

另一方面，美國總統拜登上任多月但駐華大使一職一直懸空，消息人士透露，美方對新任駐華大使已有定奪。

報導稱，美方會提名資深外交官、大選時拜登團隊的外交政策顧問、曾在小布希時代出任副國務卿的伯恩斯為新任美國駐華大使，接替2020年底辭任的布蘭斯塔德。事實上，65歲的伯恩斯在年初已傳出可能出任駐華大使。

有美國財政部前官員認為，此提名反映拜登重視對華聯繫，與中國關係來說是正面消息。但該官員也強調，由於駐華大使並不會影響政策方向，中美關係未必會明顯改變。

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