高雄經發局為了活化11處閒置的公有市場用地，21日首次比照產業園區招商模式，舉辦「高雄市公有市場用地開發聯合招商說明會」，吸引超過20家營造、量販、百貨業者湧入詢問，11處市場用地，合計面積逾萬坪，如果順利標出，將可為高市府創造每年2,400萬元的租金收入。

高雄經發局長廖泰翔21日表示，此次釋出的11處土地各有特色，分佈在市中心、重要景點及知名賣場旁，面積都非常大且完整。

他強調，近期高雄發展如火如荼，高市府也從產業結構轉型上，透過招商，在高雄既有產業結構下，再提升，透過北高雄仁武產業園區、橋頭科學園區等半導體產業，以及南高雄亞灣5G AIoT創新園區雙引擎推動高雄發展。

廖泰翔表示，除了產業發展之外，此次招商也希望讓市場用地有更多、更完整及更高強度的開發案，針對市區、郊區等不同區塊，也將規劃不同的開發方式。

高雄經發局表示，以往市場用地都以個案招標，今年首次嘗試以聯合招商說明會模式舉辦，一次性公開土地分布與使用資訊，讓潛在廠商有更多投資選擇、提升投標意願。

此外，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，此次釋出11處公有市場用地，能夠規劃商業使用，讓民間企業運用複合式開發，注入活水，帶動在地經濟發展，創造更多就業機會。

(工商 )