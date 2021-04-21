面板價格持續喊燒，友達(2409)董事長彭(又又)浪今天表示，這次面板景氣是一次結構性改變，過去供給端不合理擴充，目前回到市場機制，如果現在要蓋新廠，也需要2到3年時間，這會讓面板業這幾年供需更為平衡。

彭(又又)浪指出，現在需求強勁，是因為過去供給端不合理擴充，當大陸不用國家力量支持面板發展後，產業回到市場機制，也使得擴產速度短時間不會集中大量出現，改變整個產業結構。

當外來力量影響結束後，回到市場機制競爭，每一家公司就是展現技術、管理、客戶經營的整體實力，友達過去10年累積很強實力，在不公平競爭解除後可以完全展示實力。

友達在今天開展的Touch Taiwan 2021以「翻轉無限 極致睛彩」為主題，展示全系列友達獨家ALED先進顯屏技術，包含：領先業界導入居家娛樂、車用等尖端Micro LED顯示技術應用，以及小間距LED顯屏解決方案，適用於室內外超大型零售、展演場域；鎖定金融與醫療應用的新一代感測與觸控技術、護眼技術新應用、智慧零售場域全方位軟硬體整合解決方案，以及循環經濟成功案例。

(時報資訊)