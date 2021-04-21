台達電(2308)日前宣布與北基國際合作，將在全台共57座北基加油站據點導入台達電動車充電基礎設施解決方案，美系外資看好電動車充電基礎建設及電動車將成為台達電營收及獲利的推手，給予台達電「加碼」評等，目標價358元。

台達電充電樁全球出貨已超過10年，擁有全系統自主開發與關鍵技術力，從模塊、系統到軟體高度垂直整合。產品涵蓋7-22kW交流充電樁、25-350kW直流快速充電樁與充電站管理系統，此次台達電與三地集團旗下北基國際合作，將在全台共57座北基加油站據點導入台達電動車充電基礎設施解決方案，包含適用於各電動車品牌與車款的交/直流充電樁、充電站管理系統、會員與金流管理系統，以及使用者手機APP；北基國際也將整合三地集團旗下各加油站、停車場、國道休息站、飯店及待開發土地等資源陸續建置充電站，並預計於年底前開始投入服務行列。

美系外資最新報告指出，長期來看，台達電差異化的電動車充電基礎設施解決方案可望成為其營收及獲利的驅動力，我們預期，今年電動車相關收入可望年成長逾50%，今年第1季營收佔比可望從去年第4季4%攀升至5.5%，給予台達電「加碼」評等，目標價358元。

台達電第1季合併營收達724.85億元，年成長30.2%，創下歷年同期新高，台達電將於4月29日舉行法說會，台達電表示，目前終端客戶除了樓宇自動化及基礎建設受疫情影響需求較弱，其他各產品看起來還不錯，今年第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。

(時報資訊)