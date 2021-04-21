智庫單位Resolution基金周三出示調查結果，顯示受到新冠失業衝擊的英國家戶，其收入減少的範圍遠甚於社會保險更慷慨、所得更平均的德國和法國。

有一人以上因新冠而失業的英國家戶，其中41%家戶的收入降幅至少在四分之一；然而法國僅有20%失業家戶有類似的收入降幅；德國的家戶比例為28%。

三個國家去年的失業率皆相對上升較少，特別少於2008年的全球金融風暴時期；政府的休假補助計畫，讓企業有能力留住員工。

在英國收入下降的家戶，較德國和法國有高出兩倍的可能性，必須在疫情期間承擔債務，以支付日常費用。

該智庫經濟學家Maja Gustafsson表示，英國快速地推出疫苗，意指收入問題將更快地獲得緩解，但是英國家戶財務的根本疲軟將在未來埋下危機。

財政部長桑納克(Sunak)3月3日宣布，對低收入戶的每周20英鎊新冠緊急援助，將再延長，但僅延長6個月。

該智庫還指出，英國約三分之一的家庭減少支出，而在法國和德國的比例僅為23%和21%。隨著英國政府逐步解除封鎖，讓人懷疑其經濟反彈的力度。

(時報資訊)