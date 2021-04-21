21日，最大利空消息還是新冠疫情。日本政府也正考慮，是否將東京，大阪等大城市再度進入緊急狀態。市場擔憂，萬一屆時經濟活動受限，將打亂景氣復甦的腳步。日經225指數早盤收28,462.2點，大跌638.18點，跌幅2.19%。東證股價指數早盤暫收1,884.46點，下跌41.79點，跌幅2.17%。

大和證券表示，外資現在找不到理由要進場日股，因為日本在抑制疫情能力來說，遠落後於其它國家。若再度進入緊急狀態，才更是雪上加霜。

目前，日本新冠疫苗接種率約僅1％，而韓國為2.9％，至於美國與英國，至少為40％左右。

日股中，鋼鐵業者與原物料族群跌幅最大。

日本製鐵跌5.92％，為日經指數跌幅最大的一檔，而JFE Holdings與株式會社神戶製鋼所分別跌5.74％與5.39％。東芝也跌4.37％，因該公司駁回CVC Capital Partners的200億美元公開收購申請。

樂天集團跌5.4％，日本共同社指出，中國大陸騰訊成為樂天大股東後，因為擔心客戶資料會外洩到中國，故美國與日本政府將聯合監控日本樂天。

軟銀集團（SoftBank Group）漲0.79％，據悉，軟銀最新財報的淨利部分，可望超過4兆日圓約370.5億美元。

(時報資訊)