台積電(2330)創辦人張忠謀今(21)日表示，半導體晶圓製造是台灣第一個在世界競爭裡得到相當優勢的行業，得來不易，並認為台灣難有下一個護國神山。他認為韓國三星是台積電的強勁對手。至於中國大陸現在還不是對手。

台積電創辦人張忠謀今天應邀出席2021大師智庫論壇，專題演講「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。他認為，台積電的成功有許多因素，包括專業經理人領導，長期堅持研發投資，十二萬台積電前、今同仁的努力，及政府、社會的支持，這優勢得來不易，他希望政府、社會、台積電本身努力守住、台積電也要珍惜在台灣的好處。

張忠謀指出，台積電今日的地位是半導體製造技術領袖，去年半導體市場的邏輯產值中，約四分之一來自台積電製造，在已開發世界約25億人口中，幾乎每個人日常生活或工作上，都用到台積電製造的半導體產品。

對於台灣會不會有下一個護國神山，張忠謀說，假如護國神山的定義是，對全世界重要，台灣又有高市占率的行業，那麼答案是「難」。他認為，要找一個台灣有潛在優勢，又對全世界重要的行業，他自己找到晶圓製造，但除此之外，幾十年了沒有再找到別的產業。

針對中國大陸與南韓，在晶圓製造領域的競爭，張忠謀認為，中國大陸現在還是不是對手，半導體製造落後台積電5年以上，三星在晶圓製造方面優勢與台灣相近，使其成為台積電的強勁對手。

張忠謀表示，中國經過過去20年，政府資金數百億美元補貼後，半導體製造仍落後台積電5年以上，邏輯半導體設計落後美國及台灣一到兩年。在晶圓製造領域，三星是台積電的強勁對手，原因是三星在晶圓製造方面，包括人才及經理人在韓國是一流、到國外就未必有優勢，都與台灣相似。

(時報資訊)