彰化1名81歲楊姓老翁因腎功能惡化到第4期，經醫生詢問才知道他20年前曾有血尿及急性腰痛等結石，卻因為沒有疼痛感不予理會，就這樣積累在左側輸尿管，造成左腎積水並永久失能，衛福部彰化醫院腎臟內科主任蔡旻叡表示，結石就應盡快處理，若不理反而後果更嚴重。

蔡旻叡指出，楊老先生體檢時腎絲球過濾率只剩下19，快要達到洗腎標準的15以下，進一步檢查才發現左腎已經變成不規則的囊泡，斷層掃描發現左側輸尿管幾乎被結石填塞，左腎的尿液幾乎尿不下，長期積累比正常腎臟足足大了一倍，估計裝了超過3公升以上的液體，

蔡旻叡說，如此壓迫的情況下，楊翁的左腎可以說幾乎沒有功能，僅靠右腎運作，如今右腎又因慢性病變，將來恐怕面對要洗腎的風險，一般來說結石很難忍，但楊翁竟有辦法忍耐20年，楊翁自己則說，20年因疼痛有想去看醫生，但幾天症狀就消失不痛，沒想到現在這麼嚴重。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮解釋，結石落入輸尿管通常會引起急性的腰背部疼痛，甚至到腹部，還有可能造成血尿甚至排尿困難發燒等症狀，是因為結石阻塞強烈蠕動所致，但若結石上游的急尿系統，隨著時間發生改變，輸尿管的蠕動隨之消失，是有可能疼痛感消失。

蔡旻叡強調，結石疼痛並非壞事，患者因痛感強烈必尋求醫師治療，但不痛得像是老人家、長期臥床民眾、或有服用藥物的病患等，對於疼痛感不敏感的人，可就不是好事；建議民眾若有發現血尿，或尿檢異常等不明原因腎功能減退，就應盡速就醫，避免造成更嚴重後果。

(中時 )