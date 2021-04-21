新冠疫情爆發逾一年，全球經濟逐漸走向復甦格局。聯博表示，就股市來看，短期雖出現類股輪動，但長期而言，聚焦美國高品質成長型類股、或是以ESG投資策略篩選具永續發展的企業，較有機會掌握長期成長脈動。據歷史數據顯示，預估標準500未來一年仍有近18％的投報酬率。

聯博投信股票投資策略師李長風表示，通膨與利率水準上揚，通常代表經濟進入復甦階段。從過去50年的歷史數據來看，當通膨率自低點反彈並維持在低於長期平均水準的情境下，依據摩根史坦利資料顯示，標普500指數未來一年的報酬率表現有17.9％。因此，受惠於景氣復甦，今年股市可望維持良好的表現空間。

李長風說，今年以來，美國企業盈餘持續回穩，各類型股票都有所表現，中小型類股、價值型股票漲幅優於成長型股票與高品質類股。股市出現短期類股風格輪動，是因為成長型企業的評價多半是來自未來的獲利貢獻與現金流，因此本益比受到利率的影響會相較價值型股票來的高。長期而言，美國高品質成長型企業相較於小型股、價值型類股，更能兼顧獲利能力與可持續的成長表現。

另一方面，後疫情時代也出現不同的投資機會。其中，美國部分產業出現結構性的變革，李長風說，舉例而言，電商平台已在美國日用品市場銷售通路中佔有一席之地，而美國數位廣告滲透率也逐漸增加。由於這些結構性的利多並不會因疫情落幕而被逆轉，因此，美國高品質成長股續航，並最看好科技、醫療、消費三大成長產業與永續投資等長期投資題材，值得投資人留意。

由於在經濟復甦期間，經濟數據與主要國家央行利率政策將為市場增添不確定性，李長風建議以進可攻退可守的美國高品質成長股作為長期投資的核心配置之一，再依據市況將科技型、價值型或是新興市場股作為衛星配置，靈活掌握股市投資機會。

(工商 )