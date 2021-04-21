隨著電音動滋動滋的舞曲節奏恣意搖擺，整個人彷彿與音樂融為一體；下一秒，「Are you Ready?」手持麥克風登高一呼，在對味的氣氛營造與音樂、燈光的催化下，High到最高點……。台上跟隨音樂舞動的身影是DJ RayRay趙心蕾，台下許多樂迷全是為了她而來。

去（2020）年11月在台北登場的「Road to Ultra Taiwan 超世代音樂節」，是一場集結世界頂尖電音DJ的國際音樂盛事，RayRay也參與其中，與超人氣DJ同台演出。而不只台灣，多年來她的足跡已遍布世界各地音樂節，逐漸在國際間打響名號，堪稱電音界的台灣之光。

去年剛滿30歲的RayRay，在DJ界的資歷已有11、12年，一身嘻哈裝扮，個性獨特直率，是最鮮明的標誌。難以想像，在這個造型風格前衛的人設出現之前，她學的是古典樂、想鑽研的是考古學，上大學前接觸嘻哈音樂之後，原先瀰漫老靈魂的性格就此翻轉。

做讓自己開心的事 意外成為DJ

生活樣貌從老派氣質路線翻轉成前衛嘻哈風格，連RayRay自己都始料未及。高三那年，她推甄錄取臺灣大學人類學系、提前拿到心目中理想校系的入學門票，為避免影響其他同學準備指考，老師建議她別到學校了，於是她想把握這段時間「做一件讓自己開心的事」，以彌補高中三年全心念書、無暇玩社團的缺憾。

「做什麼事情可以讓自己開心？」RayRay反問自己，她摸索出「分享音樂」這個答案。雖然國中學的是大提琴、鋼琴，但接觸了嘻哈，開始產生興趣，為滿足自己對音樂的熱愛，決定去學DJ刷碟（turntable）技巧。

上大學之後，喜愛嘻哈音樂的程度愈發強烈，並迫切希望認識更多志同道合的夥伴。隨後她發現嘻哈文化研究社的存在，接著憑自己的力量重整這個荒廢已久的社團、擔任社長。當時的她，萬萬沒想到單純滿足自己玩音樂、玩社團的舉動，會導引她找到未來職業的方向、甚至成為畢生志向。

大三那一年，RayRay因緣際會成為OMNI夜店駐場DJ，漸漸開始累積表演、比賽經驗，「我開始覺得，這也許可以成為我的職業。」這個想法在她心裡浮現，而事實證明她真的成為專業電音DJ，還一戰成名。

2013年她參加「Red Bull Thre3style 世界DJ大賽」拿下台灣區冠軍，代表台灣出國參賽；2016年更被亞洲最大DJ經紀公司Supermodified Agency簽下；自此，DJ界台灣之光的名號逐漸蔓延開來。

隨時歸零 逼自己不斷升級

人們開始聽聞DJ界有RayRay這號人物，愈來愈多國際音樂節也相繼邀請她出國表演。這些蜂擁而至的機會，不僅開拓她的視野，更大幅改變她對於DJ這份工作的想法。

「我可以成為世界巡演的DJ、成為一位Artist，不再只是夜店駐場DJ。」出國比賽與世界冠軍同場較勁、到各國音樂節表演，徹底顛覆她的價值觀與世界觀，她彷彿看見身為DJ的無限可能。相對地，也因為看得多了，她發現自己的不足。大家都說RayRay紅了，是不折不扣的台灣之光。她自己卻不這麼認為，反而時時刻刻都在提醒自己要歸零，要砍掉重練。

大三就獲得夜店駐場的機會，對RayRay來說的確是很棒的事情，然而隨著在世界各地遇到更多傑出音樂工作者之後，開展了眼界，她心裡一直有個聲音迴盪著，「我好差喔，我必須成為一個更厲害的音樂人，我要讓更多人認識我，因為我的音樂喜歡我。」她不以國內累積的名氣自滿，反而不斷拉高標準、設下一個又一個里程碑，逼自己去挑戰、去突破。

下定決心讓自己升級成為一名專業音樂人之後，RayRay開始學習音樂製作，「那又是完全不同的世界，」她笑說，幸好從小媽媽就讓她學音樂、有底子，不是全然從零開始。

2016年，她入選錄取率僅1％、三千人只取30人的Red Bull音樂學院（Red Bull Music Academy），到加拿大蒙特婁參與兩周的音樂課程。每天與其他29位來自世界各地的歌手、音樂人一起上課、玩音樂，課程充實緊湊。這趟學習之旅，又激發出她破關升級的渴望，「從那之後，我又開始覺得自己要學的東西太多太多了。

用音樂、流利英文與世界交流

由於開始頻繁到世界各地巡演，英語溝通力成為RayRay交外國新朋友、向別人介紹自己的必備工具。她回憶，2015年受邀至阿姆斯特丹音樂節（Amsterdam Dance Event）演出，全程只能靠英語溝通，「觀眾不知道你是誰」，就要一直講、介紹自己的音樂。後來透過不斷大膽地講、持續練習，現在她已經能用流利英語跟各國不同口音的人交談。

成為Supermodified Agency旗下DJ之後，RayRay擁有更多世界巡演的機會。（照片提供／趙心蕾）

10歲那年，RayRay曾短暫在美國待過一年，國、高中階段的暑假，也都會前往美國遊學。但探究自己能練好英文的主要原因，就是不怕講。很多台灣人會覺得不好意思開口，「但你不要不好意思，就沒事了。」RayRay建議所有學子，一定要學好英文，不但能從國外網站快速獲得所需資訊，「出國時可以跟很多外國人合作，而且你在這個世界的競爭力也會提升。」

回首這段超過10年的DJ經歷，到目前為止RayRay依然樂在其中。積極，很有想法的她，總會主動跟經紀人討論每年的計畫、目標，想著如何能讓自己再突破。她露出堅定的眼神笑著說：「這其實超困難的，但你想要更好，就要一直不停往前。」

所幸她從小就很自動自發，遇到困難也不退縮，反而會將它視為前進的力量；因此即使人生路跳躍似地從古典樂到電音，家人也都選擇支持，畢竟一直以來她都很清楚自己想要做什麼。她也用自身經歷給予年輕學子建議，「你一定要知道自己喜歡什麼，愈早知道愈好；如果不知道，那就多出去看看世界。」

如今，RayRay除了專業DJ的身分，同時是音樂製作人、陸續推出多首單曲，更開始學著透過直播分享自己的音樂，這也是她直到現在仍然喜歡這份工作的原因，「我可以一直不停地找事情做。」人生下一站，RayRay期望能如願前進世界三大電子音樂節的美國EDC Las Vegas，為自己的巡演再添一筆紀錄。

文／張秋蓮

About 趙心蕾（DJ RayRay）

出生：1990年

現職：OMNI首席駐店DJ、Supermodified Agency DJ、音樂製作人

學歷：臺灣大學人類學系

經歷：2015阿姆斯特丹音樂節表演嘉賓、2016 Red Bull音樂學院學員、2020 Road to Ultra Taiwan 超世代音樂節表演DJ等

獲獎：2013「Red Bull Thre3style 世界DJ大賽」台灣區冠軍

作品：單曲EP<Reincarnation>、<Marijade>

(中時新聞網)