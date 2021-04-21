包含iOS 14.5在內的蘋果（Apple）5大作業系統，不少科技網站都預測會在Spring Loaded發表會中登場，但是結果並未成真。但果粉們不用擔心，根據蘋果說明，5大系統的最新版本，其中至少iOS 14.5以及iPadOS 14.5將會在下週釋出，用來搭配AirTag藍牙防丟器使用。

蘋果Spring Loaded發表會中，相傳已久的AirTag終於正式發表。根據蘋果說明，AirTag必須要搭配 iOS 14.5 或以上版本的 iPhone SE、iPhone 6s 或後續機型，或 iPod touch (第 7 代)；或搭載 iPadOS 14.5 或以上版本的 iPad Pro、iPad (第 5 代或後續機型)、iPad Air 2 或後續機型，或 iPad mini 4 或後續機型。而目前iOS 14.5以及iPadOS 14.5正式版都還未正式推出。

在蘋果官網AirTag新品新聞稿中，蘋果已確認iOS 14.5以及iPadOS 14.5正式版將會在下週推出。為了無非就是跟上首波開賣時間。根據蘋果規劃，AirTag預計在4月23日PDT時間早上5點（台灣時間4月23日下午8點）開放預購，4月30日正式上市。但台灣並沒有在首波開賣國家之列，開賣時間還需等候蘋果確認。

蘋果在iOS 14.5中加入多項重要新功能，包含搭配升級到watchOS 7.4的Apple Watch，可以為支援Face ID的iPhone解鎖、以及納入全新的Siri聲音、修正電池健康度功能、全新的一系列表情符號（emoji），此外還包含升級後可支援雙5G SIM卡（5G雙卡雙待），以及對開發者來說至關重要的App追蹤透明度（App Tracking Transparency）功能。

App 追蹤控制項目與透明度是指開發者必須獲得使用者的許可才能對使用者進行追蹤。使用者也可在「設定」裡查看你已允許追蹤的 app，並且隨時變更偏好設定。對此，Facebook曾經表示反對意見，認為會對於仰賴免費數位廣告的中小型企業帶來傷害。

除了iOS 14.5之外，iPadOS 14.5則是擴展手寫辨識、「隨手寫」新增對葡萄牙文、法文、義大利文、德文、西班牙文的支援。目前iOS 14.5、iPadOS 14.5、watchOS 7.4、tvOS 14.5、macOS 11.3的RC版（Release Candidate）都已經釋出，若沒有重大Bug，此版本就會作為正式版向一般使用者推送。雖然蘋果沒有明說watchOS 7.4、tvOS 14.5、macOS 11.3正式版會在何時推出，但相信預計不會跟iOS 14.5、iPadOS 14.5正式版推送的時間相差太久，果粉們可耐心等候。

(科技)