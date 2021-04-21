一名盧先生在臉書發求救影片，指1月初透過烏克蘭代理孕母喜得1子，但無法將小孩帶回台灣，至今受困當地3個月，他求助台灣駐俄羅斯代表處，代表處要他返台辦領養手續，之後再到烏克蘭把孩子接回家，但男子說，領養手續至少得花7、8個月時間，不忍心把孩子丟在當地這麼久，但又不知道該怎麼辦，只好上網求救，盼政府伸出援手。

一名盧先生在臉書上傳影片，表示找烏克蘭的代理孕母生小孩，今年1月16日他到烏克蘭接孩子，目前已受困當地3個多月，因為這邊疫情嚴重，過半數的人都感染新冠肺炎，當地辦理相關文件的機構都關閉，只能透過預約或郵寄方式辦理。

盧先生表示，當他辦好所有文件後，與台灣駐俄羅斯代表處聯絡，但對方卻不願辦理小孩的護照，因為「小孩是代理孕母所生的。」需要驗證出生證明，但受到疫情的緣故，公家機關時開時關，導致所有事情變得非常麻煩。因此代表處也提供另一個解決方法，就是請他先回台灣辦理認養手續，但這番話卻讓他倍感無奈。

盧先生忍不住哽咽說，小孩現在都已經會認人了，如果他現在回台辦理認養手續，少說也得要花個7、8個月，要他把孩子丟在烏克蘭這邊，他真的很捨不得。不過，他身上的現金只剩下幾千元，買孩子的奶粉錢都快不夠用，而這邊的提款機又不讓領錢，所以他真的不知道該怎麼辦，因此才會決定錄製求救影片，希望大家能幫忙，讓他們趕快回台灣。

(中時新聞網)