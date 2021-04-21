「台灣阿北-柯文哲」粉絲專頁20日在臉書出現，提出台灣街道正名運動，並PO出台北市長柯文哲對著鏡頭說話的影片，「這個新的平台有很多東西，讓你重新認識柯文哲，新觀念、新思維」。不過短短幾個小時就關閉粉專，今（21）日突然又再出現，發文指出該粉專是由柯市長的友人們所組成的團隊，關於媒體報導稱因心虛自行下架粉專，「昧於事實，自掰得很厲害」。不過，稍早該粉專又從臉書消失了。

柯文哲親自錄影片介紹「台灣阿北-柯文哲」臉書粉專，除了要讓大家重新認識柯文哲外，也會在該粉專隨時澄清、更正錯誤的訊息，且是「一個很台灣、很本土的平台」。對此，柯文哲昨面對媒體不斷追問，表示是好朋友創的，並非府內員工。

不過，該粉專20日閃電出現4小時後就關閉，今日才又重新上架。對於外界諸多猜疑，「台灣阿北-柯文哲」發文強調，我們是柯市長的友人們所組成的團隊，關於媒體報導說因為心虛自行下架粉專，昧於事實，自掰得很厲害，明明是遭到臉書不當檢舉被封鎖的被害人，媒體不查以訛傳訛，傷害更大。

「台灣阿北-柯文哲」粉專20日出現，不久後關閉。21日重新上架後，中午又消失了。（圖／摘自台灣阿北-柯文哲臉書）

該粉專表示，並非體制內的發言系統單位，更非熱情粉絲自組的自嗨粉絲專頁，「台灣阿北-柯文哲」是柯市長認證跟他關係緊密的粉專，「體制內的發言系統可以說阿北累了嗎？可以說出真實世界的柯文哲嗎？可以透過這些官方宣傳系統說他心底的話嗎？當然不可能，所以才叫官方發言系統。」

該粉專指出，透過他們影像、筆下認識的柯文哲，會發現他跟媒體報導的柯文哲完全不同，透過所有現行的輿論宣傳系統，只會把柯市長越推越往人少的地方走；至於是什麼路線？「說是綠色路線太狹隘，精準來說，應該是本土路線，很土很土色的那一種。」

對於綠營從政人士反應，該粉專說，他們不跳腳不批判也很奇怪，一切的一切都在預期之中，當柯文哲的本性遭到披露，竟跟本土路線如此契合時，綠營人士跳腳跳得比撐竿跳高可以完全理解，畢竟本土大票倉數十年來是民進黨專享，無人可以越界分享。

該粉專強調，只想走輕鬆詼諧路線，無意走向劍拔弩張老路，認為政治應該提供娛樂功能，這是所有從政人士虧欠台灣人民的，把政治搞得污煙瘴氣，害得大家這麼沒興趣，也可以從這裡認識柯文哲，至於搶選票搶到誰的地盤，那就大家各憑本事吧，「你說柯文哲紅，我說他很本土，選民深呼吸，信他紅或土，自己決定吧。」

讓你重新認識很台灣很本土的柯文哲 - 台灣阿北 柯文哲

(中時新聞網)