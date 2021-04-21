一名女子在臉書上批評，年輕人做生意不老實，直接問客人要不要大碗雞肉飯，下一句還故意問要不要加蛋，想趁機多賺15元，直指這種做生意的方式很沒遠見，「難怪台灣會變成這樣...」，然而此番言論一出卻被網友打腫臉，告訴原PO這叫「建議性消費」，是一種行銷方式，不懂別亂罵「妳可以拒絕啊，又沒逼妳買！」

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，說昨天去一家年輕人開的店買雞肉飯，發現他們做生意很不老實，套路滿滿，像是點餐時直接問「雞肉飯要大碗的嗎？」不是跟老一輩一樣問大碗還小碗，而且下句還故意問「要不要加蛋」，想看誰一不注意說好，多花15元買一顆不想吃的蛋。

原PO表示旳，看到這種做生意的方式，難怪大家都看不起年輕人，一代不如一代，「爛草莓好手好腳的，還故意騙你要不要加蛋，多賺你15元，很可能這優質客戶因此一輩子不跟你買東西了，15元看清楚一個人，年輕人就是沒遠見，難怪台灣會變成這樣....」。

但文一PO出後，立即遭大批網友罵翻，留言多達2200則，紛紛表示「人家都問了，妳還想怎麼樣？」、「這個叫建議性銷售，你不懂就別亂砲，小心臉腫很大」、「主動推銷也錯了，爛草莓容易嗎」、「阿姨地球很危險，你還是回火星去吧！」、「吃什麼自己腦袋不清楚，還覺得人家故意騙錢？這種優質客戶一個也別出來買最好」；但也有人緩頰「應該年輕人的販賣方式改變了，妳可以向店家反應及詢問，對雙方都是好。」

(中時新聞網)