女星小S和老公許雅鈞結16年，兩人育有3個寶貝女兒許曦文Elly、許韶恩Lily與許老三Alice，一家五口幸福模樣羨煞旁人，上個月才自爆有人介入她的婚姻，而第三者其實是《進擊的巨人》的里維兵長，沒想到近日曬出老公抱著「他」入睡的照片，直呼：「難怪當時我要買的時候，你一句話都沒說」，再次引發網友議論。

小S上個月在IG直呼有人介入她的婚姻，更不避嫌曬出跟對方的自拍照，而這人真實身分是動漫《進擊的巨人》中的里維兵長，只見她抱著里維兵長的巨型抱枕直呼：「理維兵長介入我的婚姻了」，讓網友表示：「妳老公在妳旁邊，他非常火」，對此，小S則是淡定回應：「沒有耶！我還怕他不小心睡著還抱我的理維咧」」，一席話讓所有網友都笑翻了。

小S曬出老公抱著里維兵長抱枕入睡床照，事後卻刪除引發熱議。（圖／elephantdee IG）

沒想到她昨（20日）則曬出老公抱著里維兵長抱枕入睡的照片，接著搞笑表示：「難怪當時我要買的時候，你一句話都沒說」，也讓網友紛紛留言：「老公抱得這麼溫柔，會不會因此鬧家庭革命」、「老公現在改抱他不抱你了嗎」、「抱枕得意的表情根本在笑你」，不過這則貼文不久後遭到小S刪除，也讓網友擔憂是不是因此惹老公生氣了。

對於流傳許久的「家暴案」，小Ｓ之前受訪時除了澄清真的沒被老公打之外，更強調夫妻倆非常相愛，彼此也很尊重對方，只是他喜歡跟兄弟在一起，自己也會跟姊妹在一起，喊話所有人別再造謠老公的事，希望藉此粉碎不實傳言。

(中時新聞網)