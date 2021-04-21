歐肯系統傢俱志工共協助整理150袋舊鞋（戴上容攝）

「沙蚤病」是一種由沙蚤侵入人體皮膚的寄生疾病，會使雙腳潰爛，在非洲撒哈拉沙漠以南，有百萬學童無鞋可穿因而得了沙蚤病喪命，在地企業歐肯系統傢俱企業在新北市社會局媒合下，推派30位員工到社福機構擔任志工，整理熱心民眾捐出的二手鞋，讓非洲學童免於可怕的沙棗疾病。

社會局指出，社會局鼓勵在地企業實踐企業社會責任，今年度再委託新北市志願服務推廣中心辦理「一企趣服務」體驗活動，客製化規畫符合企業有興趣且容易上手的服務，誘發更多企業對社會公益的熱情與關注。

國際基督關懷教會代表黃雅柔指出，非洲撒哈拉沙漠以南，有超過百萬學童因沒鞋可穿，在上學途中飽受沙蚤侵蝕和威脅因此而喪命，國際組織因此發起「舊鞋救命」活動，台灣民眾熱心滿滿，捐贈大量舊鞋，但整理舊鞋曠日廢時，需要大量人手幫忙分類。

知名品牌歐肯系統傢俱在志推中心媒合、副理彭維安揪團下，有30位員工到社團法人舊鞋救命國際基督關懷教會泰山伯利恆倉庫，親自體驗在堆積如山的鞋塔中整理打包，讓非洲學童可免於可怕的「沙蚤」疾病；歐肯傢俱志工分為檢查、裝袋、搬運及拆箱共4組工作線，共整理了150袋、1200公斤，成果豐碩。

擔任歐肯傢俱的會計余美芳表示，公司非常鼓勵員工在工作之餘投入志願服務，不僅付出參與公益有成就感，在服務過程中也促進員工彼此的情感，最重要的是要愛物惜物。

社會局長張錦麗表示，透過客製化的志工體驗服務，增進企業投入服務的多元化，尤其企業主管帶頭做志工，不僅能凝聚員工的向心力，更能提升企業的公益形象和文化，有意者可與新北市志推中心聯絡，服務專線29819090。

(中時 )