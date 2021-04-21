新竹地方法院法官吳振富要求女助理為他按摩刮痧、處理私務，遭監院彈劾後，懲戒法院昨判吳振富免除法官職務，轉任桃園地方法院司法事務官。當時提案彈劾的監委王美玉今天表示尊重，她認為吳振富透過助理探詢法院內其他女性同仁感情狀況，法評會與監院均認為此舉構成公器私用，可惜懲戒法院認為無懲戒必要。

對於懲戒法院的判決，監委王美玉表示尊重，同時提出肯定與遺憾，她說，判決肯定法官與助理乃至律師轉任法官學員之間，雙方權力關係不對等，法官更應在此關係下謹言慎行，避免權力濫用甚至侵害人權。

其次，判決指出職場上督導權人，固然可以對受監督者糾正、勸誡等行為，但仍應具合理性，若超出合理性或不符比例原則，便屬對受監督者人格尊嚴的侵害，有助受監督者人權的維護。

再者，判決引據監院力陳的消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW），將公約規定具體落實在案例中；最後，判決注意到吳振富法官自彈劾後到訴訟期間，或是否認違失，或是諉責他人的種種飾辯，毫無反省之心。

除了給予肯定，王美玉也表示遺憾，她說，懲戒法院堅持監察院就同一案件併案移送審理，必須經過再次彈劾，因此對吳振富要求律師轉任學員代付餐費一事不予審理，如此法律見解悖於監察法規定。

王美玉指出，一再宣稱公務繁忙的吳振富，在上班時間透過助理探詢法院內其他女性同仁感情狀況，縱使吳振富無不良動機而是為履行他人所託，但鑒於感情狀況為個人資料應受保護及法官應謹言慎行，法官評鑑委員會與監院都認為此舉構成公器私用，逾越正常社交範圍，可惜懲戒法院認為無懲戒必要。

王美玉說，本案是繼台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，第二件法官與助理間分際失當的彈劾案，在權力弱勢下，受害者早已歷經了無數的煎熬與隱忍，甚至必須賭上自己的工作與前途，細縫後的黑影才得以被看見，在實現公平、正義的法院裡，黑影已經如此，不禁讓人擔心，在其他領域中，還有多少不為人知的隱忍包裝著人權的侵害？

(中時 )