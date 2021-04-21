台灣生育率為全球最低，這也成為朝野立委21日在立法院社福衛環委員會追逐的議題。勞動部長許銘春表示，少子化問題相當嚴重，目前在行政團隊也一直在跨部會討論、集思廣益，站在勞動部，會致力於讓在職女性能夠兼顧職場跟生育。

立法委員蔣萬安從女性生育意願提出三大分類，包括不想生、想生但是經濟無法負擔、想生但是生不出來。他說，扣除掉沒有意願生子的，政府部門應該利用從這兩部分下手，協助有經濟考量、生理限制的女性順利生育。

許銘春表示，勞動部針對在職女性，主要是讓這些女性勞工能夠在兼顧職場跟生育，從產檢、懷孕、生產到產後，目前都有相關的配套與假別，希望在職場上有更友善的環境，讓在職女性都願意、也敢生育子女。

衛福部次長李麗芬也說，這確實一個非常嚴重有問題，從行政院核定少子女化對策計畫之後，由政委來召集相關部會一起來討論，衛福部主要負責0至2歲的整個托育津貼予補助，今年8月也會有新的政策上路，提高托育補助。

在醫療部分，李麗芬指出，衛福部也研議優化兒童醫療照護計畫，希望提供3歲以下兒童，父母親有需要，可以透過衛生局申請，屆時就可以指定兒科醫師來協助這些3歲以下兒童醫療健康問題。

(工商 )