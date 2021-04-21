宜蘭縣礁溪鄉發展迅速，隨之而來就是大量的遊客與車流，宜蘭縣政府為改善停車問題，向中央爭取前瞻基礎建設補助2.5億餘元，並自籌1.7億餘元，在礁溪國小興建有358席車位的地下2層停車場，縣長林姿妙今天（21日）前往視察，停車場預計今年底完工。

縣府交通處指出，建置新停車場後估計可讓礁溪公共停車場多出3成車位，停車場位置在市區南側，也可避免車流過度往市區集中，遊客停妥車輛後步行約100公尺就可抵達舊街，沿途還有不少美食可供選擇，停車場往北就是湯圍溝溫泉公園。

總經費4.2億餘元的「礁溪國小地下停車場新建工程」，目前工程進度達53.13％，採有車牌辨識進出場、電子票證收費及在席偵測等智慧停車服務系統，規畫身心障礙專用車位、婦幼專用車位及綠能專用車位各8席，以提升停車之便利性及停車場效能。

林姿妙今天視察時表示，地下停車場工程首重工程品質，要求每個工程施作點都要做好把關，以確保品質。

交通處表示，停車場完工後會採委外經營，經營者按照市場機制訂定停車費，但考量停車場位於礁溪國小運動場下方，委外合約中會納入家長平日接送時段免費，以方便家長進入停車場接送孩子上下課。

(中時 )