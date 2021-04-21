人民幣兌美元中間價21日報6.5046元，較上日報價6.5103元升57個基點，單日漲幅0.09％。這不僅是中間價連續七個交易日上揚，還續創近一個月新高。市場認為，從中間價走勢來看，人民幣已逐步回歸升值趨勢，中間價升破6.5元大關指日可待。

截至12點35分，人民幣兌美元在岸價報6.4992元，較上日收盤價6.4953元下跌39個基點，跌幅0.06％。人民幣兌美元離岸價報6.4984元，小升21個基點，升幅0.03％。

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