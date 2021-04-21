前大聯盟明星外野手普伊(Yasiel Puig)未能在大聯盟繼續找到工作，但早前根據《ESPN》的Enrique Rojas報導，普伊將與墨西哥聯賽的Veracruz球隊簽約，得以延續棒球生涯。

Fuente: Cubano Yasiel Puig jugará con Águila de Veracruz @elaguilabeisbol en liga mexicana.

*Lo anunciarían mañana miércoles.

*Hay una rueda de prensa programada para el jueves.https://t.co/9AbF5qcbxJ — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) April 20, 2021

現年30歲的普伊於2013-18效力於演道奇，但過程中仍存在一些場外問題，包括兩次違規駕駛遭逮捕，而之後道奇與紅人交易將他換走，季中又被交易到印地安人，一直持續到2019年，而該年他合計出賽149場，打擊三圍.267/.327/.458，繳出生涯單季次佳24轟，並貢獻生涯單季最佳84分打點。

據傳大聯盟其實有七隊想要普伊，其中包含紅襪、洋基、太空人、金鶯和馬林魚等隊，但因為他染上了新冠肺炎，所以這些機會都落空了，因此普伊上個賽季就都沒參加大聯盟比賽，在過去休賽期也沒有引起任何球隊簽約興趣，而這很可能跟他場外風波也有關係。

去年10月一名婦女對普伊提起民事訴訟，她聲稱2018年在NBA湖人比賽中被普伊性侵、毆打，而地點則在球館廁所內，但普伊和法律團隊卻否認這些指控，他當時稱根本沒這回事，也在後來表達重返大聯盟的意願，但仍沒有成功，如今加入了墨西哥職棒聯盟，他除了要打出更好的成績外，恐怕也得改變他的個性，減少場外不必要的風波，未來才有機會再重返大聯盟。

(中時新聞網)