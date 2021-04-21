「鮭魚・雪莉酒・大頭菜」以西班牙醋漬海鮮手法處理的冷前菜。（JE Kitchen提供）

「鮟鱇魚肝・茄子・奈良漬」，以日本傳統食材搭配概念，充滿鹹香風味。（吳奕萱攝）

「蟹・咖哩・甜薑醋」，將軟殼蟹以啤酒麵糊包裹後酥炸，再以港式避風塘蒜酥、豆酥襯底。（JE Kitchen提供）

連續3年獲得《臺北米其林指南》餐盤推薦殊榮的餐廳－JE Kitchen，跨界與保健食品品牌「穩眾」合作，本季菜單將「蝦紅素」創意入菜，搭配母親節話題，為養生族群帶來新鮮餐飲選擇。

JE Kitchen主廚Jimmy表示，本次與「穩眾蝦紅素」的跨界合作，以近年受到養生族關注的蝦紅素為主題，選用鮭魚、螃蟹、貝類等富含天然蝦紅素的食材，結合品牌的高純度精煉蝦紅素入菜，聯名推出包含3道冷前菜、湯品、3道熱前菜，主菜、甜點及茶點的「緋紅星光套餐」新菜單。

主廚Jimmy舉例，冷前菜之一的「鮭魚・大頭菜・雪莉酒」，他以西班牙醋漬海鮮的手法，處理含有蝦紅素的鮭魚，將魚肉與紅椒絲，以白酒醋醃泡熟化，搭配魚高湯等調煮的醬汁，加上綠色蒔蘿油，表面覆蓋以鹽輕漬的大頭菜圓片和鮭魚卵，酸香鮮脆的風韻讓味蕾甦醒。

而另道前菜「鳳梨・絲綢起司・豆腐乳」，則以切片鳳梨心，和切丁鳳梨果肉，搭配義大利絲綢起司、大吉嶺紅茶果凍、豆腐冰淇淋，和鼠尾草馬斯卡邦起司雪花等配料，鳳梨明亮的酸甜味，和帶乳香豐厚的起司頗合拍，濃郁卻爽口。

JE Kitchen「緋紅星光套餐」預計於5月4日（二）上市，有1780元＋10％（8道），和2180元＋10％（10道）兩種價位選擇。（JE kitchen：台北市大安區光復南路346巷48號）

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