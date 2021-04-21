據《星條旗報》、「美國有線電視新聞網」(CNN)等報導，主管美國核武庫的戰略司令部司令理查德(Charles Richard)20日出席國會聽證會時警告，中國大陸與俄國現代化其核武能力的速度，遠超過美國。如美國再不展開核防衛與核基礎設施的投資，將嚴重流失核嚇阻在對手心中的可信度；甚至，北京可能不排除首次使用核武力。

理查德表示，日前他才以現有資訊太過老舊為由，下令戰略司令部重新檢視來自中國大陸的威脅。結果發現，中國大陸已較先前擁有更多快滋生核反應器。這是北京快速現代化的鐵證，也讓美方掌握大陸核現代化的速度。

他解釋「擁有快滋生核反應器，意味著你可以獲得大量武器級的鈽。這項改變讓北京有意擴張其核能力時，將擁有更多的選項可以進行」。CNN則補充，快茲生核反應器讓北京製造可裂材料的速度遠超過消耗的步伐；當大陸擁有更多的快滋生核反應爐，代表這其正悄悄地研發更多可用於核武的核原料。

理查德更警告，大陸核武正朝「接獲預警後發射」(Launch on warning, LOW)邁進，核戰略也調整為有限度「高度警戒」(high alert duty)。這代表一旦北京的感測器偵測威脅進犯，待命的核武部隊隨時可發動報復打擊。相較之下，美國的做法則是偵測到飛彈來襲時，先確認飛彈彈道並評估是否安裝核彈頭，然後才是發動打擊。

此外，理查德警告，俄國積極地投入傳統核武能力的研發與現代化，如今已完成近80%；相較之下，「美國是零」。俄國幾乎將與核武相關的每項設施、裝備都予以現代化，其中包括美方從未見過的性能，以至於找出他們還沒更新甚麼，遠比說明他們現代化了甚麼，還要來得簡單。

與此同時，雖然北京核武庫遠遠小於美國與俄國，但他卻持續「前所未見的擴張」。中國大陸核武能力現代化的速度是如此地快，「幾乎不用一週就會有我們不知道的新事物出現」。此外，他也證實中國大陸已有能力在區域內任一地方部署核武，甚至就快要擁有以洲際為範圍的部署能力。

根據《戰略武器裁減條約》不論是利用洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈或重轟炸機核武庫哪一種平台，美國與俄國的核彈頭數被限制在1,550枚。另根據斯德哥爾摩國際和平研究所的報告，中國大陸目前估計有320枚核彈頭，遠遠不如美國與俄國。

CNN表示，長期以來，美國國會持續辯論是否該讓美國戰略核三角(包含洲際彈道飛彈系統、戰略轟炸機與彈道潛艦部隊)進行現代化。拜登政府目前正進行核武態勢審核，其目的在於檢證美國投注在核武現代化的總金額是否允當。麻州民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)在聽證會上表示，審核的目的在於減少核武在國防戰略中的經費開銷。

她說，「我認同此一目標，核武驚人地高水平花費明顯與國防戰略的目的不相符。歷任政府都針對我們的部隊結構與現代化做出戰略決策；但一談到核武，相關決策伴隨而來的就是龐大的開銷」。

2017年10月，跨黨派的國會預算處(Congressional Budget Office)公布評估報告，美國核武計畫的作戰、期中更新與完整現代化的花費恐高達1.2兆美元(約新台幣33.97兆元)。

針對民主黨議員認為美國戰略核武現代化所費不貲，甚至華倫在內的數名民主黨議員對於升級洲際彈道飛彈必要性提出質疑，理查德表示他支持正在進行的審查，也認同預算高達950億美元的「陸基戰略嚇阻」計畫，將之裁減的確有助於節撙預算；但義勇兵三型洲際彈道飛彈已過於老舊、無法延壽，而「陸基戰略嚇阻」就是要將義勇兵三型替換或退役。

另一方面，理查德也警告俄國正將其新設備全面投入運作。俄國正積極讓第二代新型彈道飛彈潛艦投入部署，並擁有可安裝於該款潛艦的新型彈道飛彈，這大幅提升其能力。莫斯科同樣擁有令人印象深刻且全新的固體燃料洲際彈道飛彈。此外，其還擁有公路機動飛彈，而轟炸機上也安裝了新武器。

理查德呼籲，面對北京與莫斯科快速現代化核武能力；雖然美國仍擁有足夠的飛彈防禦能力，但華府必須確保其能力在未來仍能因應威脅。再不將現有核武進行重組，美方將陷入核武能力過於老舊且不合用的風險之中。屆時，不論投入再多的金錢，也不足以減緩美國面臨的風險。美國戰略司令部發言人則證實，理查德所提到的大陸核武與能力的情報，全來自情報界收集。

(中時新聞網)