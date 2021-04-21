為支持家長兼顧工作與育兒，教育部推動「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」兩大政策方向，除了逐步提高育兒津貼補助，並持續增設公立幼兒園及非營利幼兒園，目前已可提供約23萬名入學名額，110學年度公立及非營利幼兒園招生即將在4月底開跑。

教育部近年持續增設公幼、非營利幼兒園員額，目前已可提供約23萬個入學名額，110學年度招生從4月底開始，民眾可前往全國教保資訊網查詢幼兒園基本資料、地圖、評鑑結果、收費明細、裁罰紀錄等，以及各縣市招生資訊。

教育部表示，公立及非營利幼兒園招生，應依法優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女與中度以上身心障礙者子女等六類幼兒。

符合優先入園資格幼兒的家長，教育部強調，可在報名公共化幼兒園前，請先向戶籍所在地直轄市、縣市政府教育局單位洽詢招生資訊，並依照各地方政府規定，先行辦理身分認定作業。

如為身心障礙幼兒，教育部指出，可先洽各地方政府設置的特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定後，協助安置入園。此外，各地方政府會再依據各地區公共化教保服務供應量及幼兒就學需求，因地制宜訂定第二階段優先對象，家有適齡幼兒的家長，近期可多留意所在地地方政府網頁公告招生規定。

教育部強調，為方便家長選擇適合的教保服務機構，持續彙整各地方政府110學年度公立及非營利幼兒園優先入園及招生資訊，並逐步公告，家長可於4月底至「全國教保資訊網」查詢相關資訊，並評估選擇最適合孩子的教保服務機構。

(旺報 )