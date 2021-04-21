充滿春天氣息的全新紫色iPhone 12、iPhone 12 mini在蘋果發表會中驚喜現身！遠傳將於4月30日上午8點正式開賣，全台實體與網路門市即刻起開放預約登記，果粉只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可快人一步入手新機！網路門市更祭出加碼優惠，取貨即加贈早鳥禮「網路門市配件購物金$1,000」，幫果粉顧緊荷包，輕鬆將熱門保護殼、皮套、保護貼等配件一次帶回家！

遠傳5G網速獨占鰲頭，自2020年5G開台至今，持續獲得Speedtest、Opensignal兩大國際行動網路調查權威認證5G網速的優質表現。首款5G iPhone（即iPhone 12全系列）搭配遠傳5G極速飆網最速配，果粉快來遠傳申辦紫色新iPhone，享受5G時代吃很好、吃很飽、多元豐富的服務！

根據蘋果官網資訊，官方將在4月23日晚上8點開放預訂，4月30日正式上市！同樣提供64GB、128GB、256GB款式，價格與2020年10月份上市的機種完全相同。iPhone 12 mini 64GB款式NT$23900、128GB款式NT$25500、256GB款式NT$29000；iPhone 12 的64GB款式NT$26900、128GB款式NT$28500、256GB款式NT$32000。台灣是iPhone 12全新紫色款式的首波開賣市場。

(科技)