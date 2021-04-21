韓國首爾中央地方法院今天審理韓籍慰安婦等20人控告日本政府訴訟案，判決駁回原告的請求，並承認國際法上的「主權免除」原則，認為國家的行為、財產不能在他國法院審判。

日本放送協會（NHK）報導，韓國前慰安婦等20人控告日本政府，要求日本政府支付總額30億韓元（約新台幣8187萬元）賠償金。首爾中央地方法院今天審理此案，予以駁回。

首爾中央地方法院今天表示，哪個案件適用於國際法上的「主權免除」，原則是由行政機關做決定，不適合由法院做決定。2015年日韓兩國也獲得共識，由政府做出對前慰安婦的救濟措施。

這樁訴訟案的原告、前慰安婦李容洙說：「不管法院判決結果如何，我要向國際法院提告。」

今天這項判決與今年1月8日韓國法院審理另一樁12 名韓籍慰安婦控告日本政府的訴訟案判決結果相反。韓國法院1月8日判決日本政府敗訴，應賠償12名韓籍前慰安婦受害者每人1億韓元。韓國法院不承認日本政府適用國際法上的「主權免除」原則。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天上午在例行記者會上表示，今天首爾地方法院所做出的判決不同於今年1月8日韓國法院所做的判決，有必要仔細研讀判決的內容，目前日本政府暫時不便評論。」

被媒體問到「是否韓國方面態度有轉變」的問題時，加藤表示，有關此事，日本政府的立場基本上沒有任何改變，將持續強烈要求韓國要採取適當的措施，修正違反國際法的作法。

今年1月8日，加藤在例行記者會上表示，國際法上有「主權免除」原則，日本政府不可能服從韓國的裁判權，已多次表達韓國應不予受理這起訴訟的立場。

他表示，日本與韓國在1965年簽訂「日韓賠償暨經濟合作協定」，包含慰安婦問題在內，所有日韓間的財產、賠償等問題「已完全且最終地解決」，2015年間兩國也獲得共識，確認是「最終且不可逆地解決」。（編輯：韋樞）1100421

(中央社)