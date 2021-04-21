受印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情快速擴散及日本境內疫情急速升溫等影響，日本首相菅義偉擬取消原訂本月底到5月初出訪印度及菲律賓的行程，坐鎮日本全力防疫。

日本疫情嚴峻的大阪府，昨天已籲請中央政府發布「緊急事態宣言」，東京都及兵庫縣也將加入籲請行列，預計日本政府將在短期內做出決定。

印度疫情同樣急速惡化，繼新德里19日宣布封城6天後，加爾克漢德省（Jharkhand）20日宣布將全面封鎖一週。

日本放送協會（NHK）報導，繼上週完成與美國總統拜登舉行首度會談的訪美行程後，菅義偉本來計劃利用本月底到5月初的日本黃金週假期，前往印度及菲律賓訪問。

不過，基於印度境內疫情快速擴大，及日本境內包括東京都、大阪府及兵庫縣等地，疫情同樣急速升溫，讓日本政府正朝三度發布「緊急事態宣言」進行檢討，因此，大方向來說，菅義偉已確定將重心放在防疫工作，取消出訪印菲行程。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100421

(中央社)