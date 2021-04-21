市府在勞動節連假前夕，推出新竹市光臨藝術節花燈競賽活動，吸引超過300組報名，其中最受矚目的「燈王」將在22日評選出爐，式造型的花燈作品近日已在孔廟廣場現身，將從24日至到5月2日展出，每晚6時30分點燈至10時，為7月9日的正式活動暖身。

市長林智堅表示，台灣燈會因疫情停辦，市府民調顯示有7成受訪者「希望燈會作品再次展出」，來自各校園、單位許多曾參與花燈製作的小小燈藝師、家長們也引頸期盼，花燈作品有展出機會。

市府特別推出光臨藝術節系列活動，展出全部精美又有創意的花燈，並找專業評審評選花燈，將選出「燈王」與優秀作品，藉此鼓勵小小燈藝師們。

教育處表示，竹市近千名師生去年暑期參與16場美感燈藝課程，利用塑膠布、竹子、木頭、玻璃等新穎材料製作「多媒材花燈」，共創作170件作品，成果驚豔。

培英國中組長陳淑娟表示，學生們一開始都覺得困難，投入後反而捨不得離開，點燈那一刻都驚嘆的說「原來我能！」民富國小學生黃易凱表示，做花燈從無到有的過程，讓他好有成就感。

光臨藝術節從24日至5月2日每逢假日，下午3時起將有文創市集，有80多個攤位，將邀請學生音樂、舞蹈等社團，帶來17場次表演，詳細訊息請關注新竹市新鮮事粉絲專頁。

市府指出，2021台灣燈會正式轉型為「新竹光臨藝術節」將在7月9日登場，將結合新竹科技、歷史的城市特色，以光雕投影展現光影藝術，並重現建築之美，歡迎全國大小朋友暑假光臨新竹市。

(中時 )