日本內閣4月13日決議福島核廢水將在2年後稀釋排放入海，引起鄰國強烈抗議，聯合國國際原子能總署(IAEA)日前表示將派專家組成的國際調查團前往日本監督福島核廢水排放的安全性，原能會主委謝曉星表示，台灣目前正在極力爭取參與IAEA的調查團。

立法院教育及文化委員會今(21)日邀請原能會、農委會、外交部、經濟部、海委會、台電就「日本政府將排放福島核電廠含氚廢水恐造成海洋污染與我國政府因應措施」進行專題報告，並備質詢。

由於日本排放核廢水的決議引起中國大陸、韓國的批評，日本政府因此委請IAEA的協助，IAEA同意將派專家組成的調查團赴日本檢驗排放核廢水的安全性。

國民黨立委李德維質詢也問到，針對日本排放核廢水的決議，南韓強烈要求和日本共同監督核廢水的排放，台灣是否也有爭取？

國民黨立委溫玉霞也說，韓國敢抗議，日本就重視，台灣是否再次遇日就軟？

謝曉星回應，韓國對日本要求參與整個排放過程，日本是不會答應的，但是對於韓國加入IAEA專家調查團是可以接受的，即使台灣不是聯合國或IAEA會員國，但是IAEA並未禁止非聯合國成員加入，我國目前正在積極爭取加入，也認為可以做得到。

民進黨立委吳思瑤指出，我國有派駐人員在IAEA駐奧地利代表處，與IAEA多年來建立信任基礎，台灣應仿效周遭鄰國向日方與國際爭取台灣專家學者的參與決策。

(中時 )