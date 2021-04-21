永豐餘（1907）公告中止旗下子公司永道射頻技術申請於上海證券交易所上市案，主因永豐餘董事會成員將於5月17日股東會進行改選，與送件時資料將有變動，依據大陸上市申請實務，須重新準備相關文件，故於今（21）日董事會開會決議通過先撤回上海交易所上市申請文件。

永道射頻為永豐餘持股86.51%的子公司，去年6月向上海證交所遞件申請主板上市。永豐餘表示，未來將視子公司財務業務發展所需，彈性規劃其未來資本市場籌資計畫。

永豐餘日前提名九席新任董事候選人，其中一般董事從原來六席減為五席，提名劉慧瑾、蔡維力（永豐餘投控總座）、黃鯤雄（華紙董座）、王金山、黃俊傑等，全數皆為專業經理人，原本何家擔任三席董事全數淡出，包括永豐餘二代掌門人何壽川，何壽川長子、永豐餘董座何奕達，及何奕達的堂哥何星輝等都退居二線。

永道射頻技術董事長為何奕達，為全球最大RFID標籤ODM製造商，年產能逾30～40億枚，累計出貨量逾130億枚，全球市占率逾25％。

(工商 )