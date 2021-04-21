42歲陳喬恩2019年上戀愛實境秀《女兒們的戀愛2》和小她9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，兩年來兩人戀情始終甜蜜蜜，即使新冠肺炎疫情影響，Alan仍常到台灣陪女友，同框曬恩愛。近日該節目導演脫口爆料，指陳喬恩好事近，卻被她火速否認，今(21日)網上傳出有粉絲私敲陳喬恩的訊息截圖，可見她頗無奈直說：「為啥我們做什麼事情一定要報備嗎？」

陳喬恩早年曾跟明道、霍建華傳緋聞，又曾與小鮮肉吳磊鬧出烏龍交往風波，網友虧她「心地善良妳還去睡小鮮肉」，她則直回：「只有智障才信」，直截了當否認。2年前她與Alan傳出在節目上假戲真做，陳喬恩也直率說：「來錄《女兒們的戀愛》就是來戀愛的，我不是為了通告費來的。沒劇本，沒台詞，謝謝關心。愛情沒有放棄我，愛情不會放棄每個相信他的人。」

陳喬恩否認即將結婚。（圖／翻攝自iam_joechen IG）

近日《女兒們的戀愛》節目導演吳夢知在活動上爆料，稱陳喬恩即將結婚，求證陳喬恩身邊工作人員，對方表示沒有這個計畫，而陳喬恩也趁大家關注時發文替男友正名，指男友是馬來西亞華僑，「他的英文名字是Alan、而非艾倫」，但網友常常寫錯，誤TAG了「艾倫老師」的名字，表示很不好意思。

陳喬恩和粉絲私訊流出。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今《新浪娛樂》報導，有粉絲私敲陳喬恩問婚訊的事，她回應為何做什麼都要跟大家報備，「有沒有求婚是我們私人的事情，無論有沒有我也不會跟你們講啊，請原諒我的白眼，謝謝妳的關心喔」，還不忘自嘲：「難道我有特異功能，我也要跟全天下說嗎」，又挑明太多人問真的很煩，謝謝粉絲支持，但不用擔心她會不會被騙，「姐42（歲）不是24（歲），更何況24（歲）已經很精明了」。

(中時新聞網)