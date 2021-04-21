美股收黑，亞股走跌，台北股市今(21日)開低走低，盤中一度跌逾150點，航運族群續強，長榮、裕民、陽明、萬海等多檔亮燈漲停，面板族群也表現搶眼，彩晶攻上漲停，股價來到近17年新高，友達、群創也漲逾9%，集中市場加權指數終場以17202.11點作收，下跌121.76點。

台股開盤以17282.76點、下跌41.11點開出，日本、香港、韓國等亞洲主要股市也呈下跌走勢，加上今日適逢台指期結算，指數開低走低震盪，盤中一度下跌156.48點，來到17167.39點，電子股依然沒有表現，傳產中的鋼鐵族群今日暫時休息，除運輸類股表現亮眼外，水泥、玻璃、造紙、橡膠族群也嶄露頭角。

台積電ADR下跌0.39%，使台積電開盤以599元、下跌3元開出，再次失守600元，收盤下殺10元，收在592元，聯發科開盤則重返千元，以1005元開出，可惜開高走低，一度拉低至983元，下跌15元，聯電開低走低，盤中雖一度翻回平盤之上，但後繼無力，倒是面板族群受惠報價持續上漲，雙虎友達、群創股價都漲逾9%，再創近10年新高，彩晶則亮燈漲停站上21.15元，創近17年新高。

航運族群在需求暢旺下，運價頻創高，吸引資金進駐，包括長榮、新興、裕民、陽明、萬海等多檔仍強勢亮燈漲停。

(中時新聞網)