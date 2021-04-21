已退休的台灣高等法院庭長陳貽男的妻子，14年前跌倒受傷送台大醫院後，因顱內出血變成植物人，10個月後過世，陳提告索賠。一審判台大須賠償60萬元，二審改判免賠，最高法院廢棄發回後，台灣高等法院更一審仍判免賠。可上訴。

陳在2009年擔任法官時，提起本件民事訴訟，他主張妻子於2007年2月19日晚間在健身房蒸氣室滑倒，頭部受到撞擊致傷，被送往台大醫院治療，但急診室醫師僅為妻子照X光，沒有在第1時間發現顱骨骨折的狀況即時治療，致其病情惡化，呈現重度昏迷狀況，同年12月間死亡。

一審台北地方法院認為，台大沒有善盡照顧義務，必須負醫療契約上的損賠責任，判決醫院應賠償陳及其3子女每人各15萬元；但二審高院認定，台大醫院與陳妻的死亡沒有因果關係，也沒有拒絕治療的情況，判決台大不須賠償。

陳不服提上訴，最高法院認為，台大醫師替陳妻急救時，是否有確實注意她意識變化，並安排斷層掃描、即時動手術免除她死亡，應由醫師舉證因果關係不存在，發回更審再調查，更一審仍判台大免賠。

(中時 )