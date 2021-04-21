近日網上瘋傳人妻網紅「十三瑜」的感謝文，文中透露一名男性友人6年來不離不棄給予她幫助，即便她都結婚生子了，該男還跟到她夫家，不僅跟婆婆熟到像家人，甚至還幫她顧小孩，文章一曝光引爆議論，鄉民女神潔哥更封他是「工具人王者」，她也po文討論關於女生念理工科就會受到男同學們追捧的傳說，表示自己就是機械系出身，身邊沒有工具人，以親身經歷打破傳說「真他X的大錯特錯！」。

坊間流傳女生念理工科系很吃香，因為男女比例嚴重失衡，女生在系上是珍稀動物，會讓男同學們自然會格外照顧女孩子，從而成為「工具人」，但潔哥表示自己就是念機械系的，確實女生人數少，「你們以為女生唸機械系就有很多工具人嗎？真她X的大錯特錯！工具人也是會看對象的好嗎！」。

但她表示班上確實有很不錯的妹子，這樣的女孩很多人追，「早餐吃不完，事情有人做，但是，這種好康絕對沒有我」，因為大學時期的她無心打扮，「我以前在學校是那種會穿廁所拖鞋去學校上課，一件白T連穿五天，還被班上男同學說衣服上有黃漬了要不要換一件，常常n天不洗頭洗澡，動不動的就跟班上男同學吵起來，還會飆三字經」。

因此所謂女生進理工科的優勢，潔哥認為沒體現在她身上，沒有男生喜歡她，甚至可能有點討厭她，「突然覺得岳妹真的是勇者中的勇者，面對這樣的我居然還啃的下去」，她更透露老公曾跟她說過，她唯一的優點就是不用怕被別人追走，「畢竟會喜歡這種類型的女生應該萬中選一」，潔哥如今想來覺得老公不是在稱讚她，而是在稱讚自己，「我嚴重懷疑他是M，但是他現在眼裡只剩魔嬰」。

(中時新聞網)