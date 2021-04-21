「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會列車，首站18日於新竹縣政府大禮堂登場，全縣800名志工響應，新竹縣副縣長陳見賢出席時表示，旺旺文教基金會的公益演唱會自2014年起連續5年在新竹縣舉辦，今年也邀請多位藝人輪番演出，以此向志工致謝，他代表縣府向旺旺文教基金會致上最深的感謝之意。

新竹縣副縣長陳見賢﹝左三﹞頒贈感謝狀予旺旺文教基金會主任周哲仁﹝左四﹞(圖／張曜)

陳見賢表示，特別感謝旺旺文教基金會、中視、中國時報對新竹縣公益的用心，公益演唱會從2014年開始舉辦，除了演唱會，旺旺文教基金會每年更頒給全縣約7、800名學生獎學金，行善不遺餘力，活動開場前，也頒發感謝狀，以感謝基金會多年來不間斷的對新竹縣弱勢朋友、勞工們無私且溫暖的付出及協助。

陳見賢說，施比受更有福，他代表縣長楊文科，向各個單位的志工致謝，縣內1.5萬名志工，分散在不同局處，長期奉獻時間與體力，協助處理繁瑣的事情。社會處長李國祿表示，昨天有近800名志工到場，感謝旺旺文教基金會長期的協助。

木工歌手陳思瑋高亢的音律現場激起狂熱的掌聲。(圖／張曜)

漂亮寶貝任潔玲依然美麗動人。(圖／張曜)

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，2014年起於新竹縣舉辦公益演唱會，也有賴當時為新竹縣議長的陳見賢協助，歷屆社會處長和現在處長李國祿給予大力支持，讓他萬分感激。

綜藝天后澎澎與主持人妙語如珠全場笑聲不斷。(圖／張曜)

超及星光大道歌手張涵雅歌聲動人。(圖／張曜)

800位志工感謝主辦單位舉辦這場活動。

今年公益演唱會由冰冰家族的綜藝雙帥台一線主持，有漂亮寶貝之稱的任潔玲、綜藝天后澎澎、超及星光大道張涵雅、木工歌手陳思瑋、超偶張芸京、民歌王子王瑞瑜輪番演唱，多為80年代的經典歌曲如天天想你、客家本色、無人熟識、我是一隻小小鳥、燃燒吧火鳥、往事只能回味等歌曲，使參與的800名志工度過輕鬆的周日午後。

(中時新聞網)