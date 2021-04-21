温嵐原定去年推出全新專輯，因為疫情關係而暫停，她上網紅那那大師全新自製節目「你最近好嗎？」獻唱多首經典代表作，影片上線短短一天留言數破千，紛紛大讚「青春回憶直接愛回温」、「温嵐開口馬上飆淚」、「拜託快開演唱會」，影片下集好友吳亦帆現身，除了送上禮物外，還同台合唱〈同手同腳〉，兩人姊妹情深也感動在場所有人。那那特別找出16年前温嵐與Saya（張惠春）在演唱會尬舞的影片，「黑白雙嬌」當年不僅辣翻現場，兩人一前一後在那那節目現身，也喚醒歌迷美好歌舞記憶。

好久不見的温嵐距離上張專輯已經五年，她說：「雖然專輯暫停，但多了跟家人相聚的時間，並且在去年舉辦泰雅音樂節，邀請我的好朋友一同參加，是一件對自己跟對部落非常有意義的事。」當她唱到〈藍色雨〉時，那那止不住淚水哭出來，那那感動表示：「以前太喜歡這首歌，所以當原唱坐在旁邊，好多回憶都從腦海中閃過。」温嵐也分享當年拍攝MV的甘苦，因為要不斷泡在沒有換過水的泳池，眼睛還差點感染發炎。

溫嵐上那那大師自製節目「你最近好嗎？」。（小鋼砲娛樂提供）

溫嵐上那那大師自製節目「你最近好嗎？」。（小鋼砲娛樂提供）

另外聊到經典情歌〈傻瓜〉，那那忌妒温嵐當年可以跟張孝全對戲，被問到有沒有被他電到，沒想到温嵐竟回答：「他不是我的菜！」立刻惹怒那那，不過温嵐補充：「那時候很緊張，因為最後要激情的擁吻，不過孝全很紳士，他帶我進入狀況，所以拍攝十分順利，不然一直NG人家也會覺得我故意的。」

温嵐和吳亦帆好交情，經常在社群分享關心彼此的動態，吳亦帆表示：「温嵐的舞蹈絕對無庸置疑，但是她寫詞功力也很動人，當初我聽到這首歌就非常感動，也表現她跟家人深厚的感情。」温嵐也感謝亦帆去年在辦泰雅音樂節義不容辭大力支持，更因為她的鼓勵，才有動力繼續前進。

(中時 )