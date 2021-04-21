立法院財政委員會明將召開《會計法》第99-1條公聽會。國民黨團質疑民進黨團推派參與公聽會專家學者名單，幾乎都是前總統陳水扁案件辯護律師和有貪污前科的學者，國民黨團總召費鴻泰呼籲蔡英文總統，與其修《會計法》破壞官箴、國家制度，不如運用她自己的職權給陳水扁特赦。

國民黨團總召費鴻泰表示，民進黨在公聽會推派的7位專家學者中，國立台灣大學法律系教授蔡茂寅，曾涉及長生公司機場捷運案擔任白手套收取「諮詢費」2.2億元，遭判刑3個月，緩刑2年；南臺科技大學財經法律研究所教授羅承宗教授，在2010年違反著作權法遭法院判刑。洪偉勝律師的父親洪貴參是陳水扁的辯護律師，李勝琛律師是馬永成的辯護律師，黃帝穎律師是民進黨御用律師，也是陳水扁的辯護律師。

費鴻泰質疑，民進黨派出這些「專家學者」參與公聽會，他們論點，會站在國家官箴的立場？外界會相信嗎？有公信力嗎？國民黨團對於民進黨推出這樣的出席名單，感到相當痛心，強烈呼籲蔡英文、蘇貞昌應站在國家未來發展的角度，維繫官箴，《會計法》第99-1是防腐劑，不要破壞國家體制。

國民黨團總召費鴻泰質疑，蔡英文總統何不修《特赦法》？在她的職權內給予陳水扁赦免，反而要修影響甚鉅的《會計法》第99-1，甚至溯及既往，如此一來，未來如何能讓官員嚴守廉潔操守？

藍委賴士葆批評，民進黨找不到所謂的純正、公正的教授、學者，只能由陳水扁的辯護律師出席，這是何其的悲哀、何其的墮落，賴士葆諷刺，既然民進黨都找了陳水扁的辯護律師，為何不找當時也擔任過辯論律師，現為國安會秘書長的顧立雄來參加公聽會？

賴士葆呼籲蔡英文開大門走大路，要求民進黨團提出修《赦免法》第3條，國家元首涉及貪汙案服刑若干年後，可免除所有之刑，國民黨團當然會反對修法，但以民進黨慣用議會多數暴力的「習慣」，沒有通不過的法案，國民黨團對民進黨動用府院黨力量包庇貪腐的行為，感到不恥。

(中時 )